斯洛伐克火車巴士相撞　至少7死5傷(有片)

斯洛伐克有火車與巴士相撞，至少7人死亡，5人受傷。當局正調查原因。事發在當地星期四(27日)下午約5時。一列載有約200人的火車，從捷克首都布拉格開往匈牙利首都布達佩斯期間，駛至斯洛伐克首都布拉迪斯拉發以東約110公里的一個交滙處時，與一輛巴士相撞。事後大批救護車和直升機到場救援，傷者被送往附近城鎮的醫院。
據報巴士斷開兩截 死者全屬巴士乘客
網上片段顯示，列車車頭著火，冒出濃煙，有大批乘客帶同行李離開火車。當地報道指，巴士斷開兩截，死者全部為巴士乘客。火車駕駛員為捷克人，他被火燒傷送院；巴士司機情況危殆。意外成因有待調查。斯洛伐克內政部長到場了解情況。斯洛伐克總統佩列格里尼(Peter Pellegrini)向死者家屬致哀，並希望傷者早日康復。
BREAKING— Insider Corner (@insiderscorner) June 27, 2024
A train heading from Prague to Budapest crashed with a bus in Nove Zamky, southern Slovakia, on Thursday, killing at least five people and injuring five more. pic.twitter.com/EWWoTz5TpY