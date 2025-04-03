斯洛伐克男子森林遭熊襲擊致死　當局允撲滅國內四分一棕熊

斯洛伐克極右民族主義的總理菲佐（Robert Fico），在內閣會議後公布計劃撲殺該國約1,300隻野生棕熊當中的350頭，原因是當地一名男子在森林被熊襲擊後死亡，當局認為棕熊將危及人類。
菲佐在會議後見記者表示：「我們不過居住在一個人們害怕走入樹林的國家。」在有關的決定下，允許射殺野生棕熊的緊急狀態令，佔斯洛伐克79個地區中的55個，幾乎覆蓋斯洛伐克全國。雖然環保組織批評有關決定違反國際公約以及可能違法，但該國早已放寬相應法例，准許射殺那些接近民居的熊隻，而到去年底為止已有93隻被殺。
斯洛伐克環境部長稱800隻就夠
在周三（2日），斯洛伐克的警方在中部的代特瓦發現一名男子的遺體。他據報是在周日在森林被熊襲擊致死，並從傷口證實事件。該名59歲男子是在上周末郊遊時失蹤，當局指男子的死因是頭部受致命的重創。當地的非政府組織也確定在附近有熊的巢穴。另外在去年3月，一名31歲的白俄羅斯女人也在斯洛伐克的北部被熊追趕而掉落山溝死亡。而數星期後也有影片拍到野生熊隻在當地市鎮走過，並恐嚇路人。令熊隻的問題成為了斯洛伐克的政治爭議之一。
當地的環境部長在周三表示，斯洛伐克國內有超過1,300隻熊，並指數量在持續增長，認為當地只需要約800隻的數字就足夠。然而有專家指，當地約有1,270隻熊，而且數字增減一直穩定。棕熊在歐洲喀爾巴阡山脈是常見的野生動物，從羅馬尼亞延伸到烏克蘭的西部，再到斯洛伐克及波蘭的地方。