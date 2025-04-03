斯洛伐克男子森林遭熊襲擊致死　當局允撲滅國內四分一棕熊

斯洛伐克極右民族主義的總理菲佐（Robert Fico），在內閣會議後公布計劃撲殺該國約1,300隻野生棕熊當中的350頭，原因是當地一名男子在森林被熊襲擊後死亡，當局認為棕熊將危及人類。

菲佐在會議後見記者表示：「我們不過居住在一個人們害怕走入樹林的國家。」在有關的決定下，允許射殺野生棕熊的緊急狀態令，佔斯洛伐克79個地區中的55個，幾乎覆蓋斯洛伐克全國。雖然環保組織批評有關決定違反國際公約以及可能違法，但該國早已放寬相應法例，准許射殺那些接近民居的熊隻，而到去年底為止已有93隻被殺。