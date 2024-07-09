斯洛伐克總理中槍後恢復良好　撐拐杖出首都視察農業（有片）

斯洛伐克總理菲佐（Robert Fico）在5月15日遭槍擊身中多槍，送院搶救後救回一命。7月8日，菲佐（Robert Fico）正式重返工作崗位，與斯洛伐克農業部部長塔卡奇（Richard Takac）等人視察了該國西南部村莊，檢查了穀物收成情況。據報道，這是他自襲擊事件後首次離開首都出行考察。
菲佐（Robert Fico）表示，斯洛伐克尚未準備好解除烏克蘭農產品進口的禁令，禁止從烏克蘭進口的產品名單仍然有效：「（幾個月前）我曾與烏克蘭政府首腦討論過這個問題。我向他解釋說，我們不能（透過進口廉價的烏克蘭農產品來）破壞斯洛伐克的農業。」
斯洛伐克總已原諒槍手
目前，斯洛伐克仍禁止進口14種烏克蘭農產品，包括小麥、麵粉、麩皮、玉米、糖、油菜籽、葵花籽、蜂蜜、大豆和大麥等。
多家外媒報道，前菲佐（Robert Fico）強調已經原諒槍手，對他沒有仇恨。據報道，槍手是一名71歲的作家，斯洛伐克官員稱其暗殺行為「明顯出於政治動機」。
斯洛伐克總理遇刺 遭連開4槍命危 71歲槍手被捕(有片)
據美媒《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報道，菲佐（Robert Fico）長期以來被視為斯洛伐克的爭議人物。2023年10月，菲佐（Robert Fico）第4次出任斯洛伐克總理，其領導的左翼政黨「方向黨」（SMER，全名Direction – Social Democracy）以親俄反美的口號贏得了議會選舉。菲佐（Robert Fico）反對軍事援助烏克蘭，反對烏克蘭加入北約，其批評者擔心斯洛伐克可能會放棄其親西方路線，並追隨匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）的腳步，後者近來在調停俄烏衝突上動作頻頻，8日更是旋風訪華，引發外界猜測。
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