斯洛伐克總理中槍後恢復良好　撐拐杖出首都視察農業（有片）

斯洛伐克總理菲佐（Robert Fico）在5月15日遭槍擊身中多槍，送院搶救後救回一命。7月8日，菲佐（Robert Fico）正式重返工作崗位，與斯洛伐克農業部部長塔卡奇（Richard Takac）等人視察了該國西南部村莊，檢查了穀物收成情況。據報道，這是他自襲擊事件後首次離開首都出行考察。

菲佐（Robert Fico）表示，斯洛伐克尚未準備好解除烏克蘭農產品進口的禁令，禁止從烏克蘭進口的產品名單仍然有效：「（幾個月前）我曾與烏克蘭政府首腦討論過這個問題。我向他解釋說，我們不能（透過進口廉價的烏克蘭農產品來）破壞斯洛伐克的農業。」