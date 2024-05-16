斯洛伐克總理經搶救後脫危險期　71歲槍手行兇片段曝光(有片)

網上流傳影片顯示，菲佐周三(15日) 在漢德洛瓦鎮召開政府會議後，在文化中心外走向圍欄會晤支持者時，一名男子在人群中突然亮出槍狀物，近距離向菲佐開槍，多名保安立即上前制服，菲佐則手按腹部倒臥地上。內政部指他被連開5槍，據報腹部及手腳被擊中，他在保鑣協助下乘車離開現場，由直升機轉送醫院搶救。事發後，警方合力制服疑兇，鎖上手銬。據報疑兇年約71歲，曾在購物中心任職保安，撰寫詩集及發表小說，是當地作家協會成員，亦有參與政治活動，有合法槍牌。內政部長埃斯托克表示，斯洛伐克總統選舉上月才剛結束，認為襲擊者明顯有政治動機，形容事件是國家最悲傷的時刻。總統卡普托娃譴責襲擊，對菲佐中槍受傷示震驚，祝願他早日康復。

中歐國家斯洛伐克總理菲佐(Robert Fico) 遇刺，身中5槍送院，接受3個小時手術搶救後脫離危險期，但據報仍未甦醒。落網。當局指事件明顯是出於政治動機的企圖暗殺。國際社會紛紛譴責。

國際社會譴責襲擊事件

59歲的菲佐，曾先後於2006年、2012年和2016年三次出任總理，他領導的左翼方向黨去年大選得票最多，與其他政黨組成執政聯盟，第四次出任總理。主張停止向烏克蘭提供武器，反對制裁俄羅斯，其後稍改變立場，批評俄羅斯入侵烏克蘭，但指烏克蘭需放棄土地才有機會換取停戰。

菲佐遇襲後，俄羅斯總統普京及美國總統拜登都齊聲譴責。烏克蘭總統澤連斯基則呼籲斯洛伐克，確保暴力不會成為常態。美國總統拜登發聲明，對事件表示震驚，譴責這宗可怕的暴力行為。聯合國、北約、歐盟、英國、奧地利、捷克及以色列等，多國及國際組織領袖或代表紛紛譴責。