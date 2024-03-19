斯洛伐克野熊闖馬路狂奔 襲擊5人後逃回森林 觀光小鎮陷緊急狀態(有片)

中歐國家斯洛伐克近日有野熊大鬧觀光小鎮，遊走街上並襲擊民眾，造成5人受傷包括兒童，當局周一(18日)宣布緊急狀態。事後前幾天，當地一名女子才遇熊襲喪生。

事發於觀光小鎮利普托夫斯基米庫拉什(Liptovsky Mikulas)，坐落靠近熱門滑雪勝地的塔特拉山脈(Tatra)山麓，距離首都布拉第斯拉瓦(Bratislava)約300公里。當局表示，近日在鎮上出沒的野熊周日(17日)在市中心待了約20分鐘，先後襲擊5人，然後回到樹林。

72歲男子遇襲

遇襲的5人被抓傷和咬傷，包括一名10歲女童。報道指，一名49歲女子肩膀受傷，一名72歲男子頭部受傷，須送院治療。