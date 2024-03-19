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國際
2024-03-19 17:20:41

斯洛伐克野熊闖馬路狂奔 襲擊5人後逃回森林 觀光小鎮陷緊急狀態(有片)

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野熊大鬧斯洛伐克觀光小鎮，闖馬路狂奔。(互聯網)

野熊大鬧斯洛伐克觀光小鎮，闖馬路狂奔。(互聯網)

中歐國家斯洛伐克近日有野熊大鬧觀光小鎮，遊走街上並襲擊民眾，造成5人受傷包括兒童，當局周一(18)宣布緊急狀態。事後前幾天，當地一名女子才遇熊襲喪生。

事發於觀光小鎮利普托夫斯基米庫拉什(Liptovsky Mikulas)，坐落靠近熱門滑雪勝地的塔特拉山脈(Tatra)山麓，距離首都布拉第斯拉瓦(Bratislava)300公里。當局表示，近日在鎮上出沒的野熊周日(17)在市中心待了約20分鐘，先後襲擊5人，然後回到樹林。

72歲男子遇襲

遇襲的5人被抓傷和咬傷，包括一名10歲女童。報道指，一名49歲女子肩膀受傷，一名72歲男子頭部受傷，須送院治療。

當局周一呼籲居民不要冒險到住宅區以外的地方，尤其晚上和清晨，因為野熊還在遊蕩。由獵人、警察和野生動物專家組成的6個巡邏隊，試圖在附近一帶尋找熊蹤。

野熊河裡漂浮

社交網流傳、從車上拍攝的影片可見，野熊在馬路上快速奔跑，再跑上行人道，旁邊剛好有一名途人。另一段影片顯示，野熊在河裡漂流，然而跑回岸上。

野熊闖馬路狂奔。(互聯網) 司機在車內拍攝野熊闖馬路狂奔。(互聯網) 司機開車尾隨野熊。(互聯網) 野熊轉彎跑入行人道。(互聯網) 野熊跑入行人道。(互聯網) 野熊跑入行人道。(互聯網) 野熊在河裡漂流。(互聯網) 野熊在河裡漂流，然而跑回岸上。(互聯網) 野熊在行人路上快跑。(互聯網)

白俄女子避熊襲墮崖

當地下塔特拉山區(Low Tatras)上周五(15)發生另一宗野熊襲擊人類事件，一名31歲白俄羅斯女子被棕熊追趕後墜崖身亡。媒體報道，該名女子與一名男性同伴在下塔特拉山區行走期間，突然遭熊襲擊。男子事後表示，當時他與女子往不同方向逃跑，在森林中分散。警員出動搜索，至晚上在一處山崖下找到女子遺體。

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根據環境部統計，斯洛伐克熊襲事件有增加趨勢，20218宗，去年增至20宗。

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