斯諾登獲俄羅斯公民身分　美國重申必須返美受審

被美國通緝9年、流亡俄羅斯的美國中情局(CIA)前僱員斯諾登(Edward Snowden)，獲批俄羅斯公民身份。美國國務院表示，美方立場不變，被通緝的斯諾登必須像其他美國公民一樣，回國面對審訊。

俄羅斯總統普京周一簽署法令，批准75名外國人入籍，39歲的斯諾登榜上有名，相應文件已被發布在法律訊息門戶網站上，寫有「根據俄羅斯聯邦憲法第 89 條‘a’款，我決定：接受以下人士俄羅斯聯邦公民身份：愛德華・約瑟夫・斯諾登，1983年6月21日出生於美國。」

斯諾登與美籍妻子在俄羅斯生活，育有兩名兒子，他在社交平台表示，與父母分隔多年後，他與妻子不想與兒子分開。經過2年等待和近10年流放，稍為安定會令他的家人變得不一樣，希望能保護一家人的私隱。