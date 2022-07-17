斯里蘭卡危機｜入油長龍5公里 司機排隊10天「終點」在望

斯里蘭卡陷財政困難兼政局動盪，當地燃油嚴重短缺，等候排隊入油汽車長龍隨處可見。在首都科倫坡商業市中心一個油站，車龍伸延5公里，在隊頭位置一名小巴司機排了足足10天，多數時間留在車廂裡，只差數個車位就可駛入油站。

「每隔3天沖一次涼」 43歲的Pratheem向英國廣播公司(BBC)稱，「我自上周四(7日)起便開始睡在車上，很辛苦但我可做甚麼……我甚至不能入滿一缸油。」他過往會載著遊客在全國到處走，在燃油供應緊絀下，現在只可以接客來回機場。排了10天所入的油僅夠他來往機場3次，之後又要再排隊。Pratheem的兒子和兄弟間中會來「接更」，讓他可以回家數小時，有些人卻沒有這般好彩。有不少私人巴士排在他後面，售票員Guna和司機Nishantha因住得太遠，只可以在公眾浴室沖涼。Guna說，「我每隔3天沖一次涼。去廁所要給20盧比(約0.44港元)，沖涼要付80盧比(約1.75港元)。斯里蘭卡目前通脹超過50%，外匯備儲所剩不多，須用來支付輸入燃油、藥物和部分食品，他們排隊入油期間總統戈塔巴雅更逃往國外，Guna說他也有走入示威者隊伍進入總統府，稱戈塔巴雅的奢華生活令他震驚。