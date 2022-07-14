斯里蘭卡實施宵禁　代總統批示威者圖奪權

較早前，戈塔巴雅離國前往馬爾代夫後，維克勒馬辛哈以代理總統身分，宣布全國進入緊急狀態。大批示威者企圖闖入維克勒馬辛哈辦公室，要求他立即辭職，警方施放催淚氣體驅散，但示威者成功突破警方防線，走上辦公室大樓露台，揮動國旗，亦有人在大樓內拍照。示威者表示，會逗留至總統戈塔巴雅遞交辭職信，並要求早前同意請辭的總理維克勒馬辛哈即時落台，指他是戈塔巴雅的盟友。

維克勒馬辛批評示威者闖入總理辦公室是希望奪權，並以代總統身分宣布全國進入緊急狀態，實施宵禁到周四早上。(資料圖片)

軍方籲民眾協助維持和平直至大選舉行

維克勒馬辛批評示威者闖入總理辦公室是希望奪權，並以代總統身分宣布全國進入緊急狀態，實施宵禁到周四早上，也要求國會議長提名一名政府和反對派都接受的新總理。他重申會留任至新政府上場，並要求軍警盡快恢復社會秩序。軍方呼籲民眾協助維持和平，直到大選舉行。

維克勒馬辛哈上周末曾經表示願意辭去總理一職，他根據斯里蘭卡憲法暫代總統職務，並指會在由所有黨派組建的臨時政府組成後下台。