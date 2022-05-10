斯里蘭卡局勢不穩　暴力衝突至少4死　總理馬欣達辭職

陷入經濟危機的斯里蘭卡局勢持續不穩，總理官邸周一(9日)傳出槍聲，數千示威民眾闖入官邸大門，並縱火焚燒門口一輛卡車，警方指，周一暴力衝突中，增至4人死亡，接近190人受傷。在經濟危機引發抗議風潮下，總統戈塔巴雅(Gotabaya Rajapaksa)的胞弟、總理馬欣達(Mahinda Rajapaksa)已宣布辭職。
在首都科倫坡，一批執政黨的支持者前往總統府外一個反政府集會的地點，與反政府示威者在街頭爆發衝突。警方消息人士證實，為防群眾繼續衝破官邸的安全內圈，在場警察曾對空鳴槍。警方並發射催激瓦斯以嚇阻人群。官員表示，軍方也出動了數百名部隊，保護身在官邸內的馬欣達和幕僚。
群眾無視當局稍早宣布的無限期宵禁，持續包圍總理官邸。警方通報，其他地點也有數十名執政黨籍政治人物的住宅遭到憤怒的群眾攻擊。
民眾和宗教領袖促總統引咎辭職
斯里蘭卡面臨嚴重經濟危機，基本必需品供應短缺，數月來停電、通貨膨脹飆升以及食物、燃料和藥品嚴重短缺的狀況持續，最近幾周以來，示威者連續發起抗議活動，要求政府迅速解決危機。戈塔巴雅上周五宣布在全國實施緊急狀態。抗議民眾和宗教領袖並要求戈塔巴雅，為斯國獨立以來最嚴重的經濟危機引咎辭職。