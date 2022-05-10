斯里蘭卡局勢不穩　暴力衝突至少4死　總理馬欣達辭職

陷入經濟危機的斯里蘭卡局勢持續不穩，總理官邸周一(9日)傳出槍聲，數千示威民眾闖入官邸大門，並縱火焚燒門口一輛卡車，警方指，周一暴力衝突中，增至4人死亡，接近190人受傷。在經濟危機引發抗議風潮下，總統戈塔巴雅(Gotabaya Rajapaksa)的胞弟、總理馬欣達(Mahinda Rajapaksa)已宣布辭職。

在首都科倫坡，一批執政黨的支持者前往總統府外一個反政府集會的地點，與反政府示威者在街頭爆發衝突。警方消息人士證實，為防群眾繼續衝破官邸的安全內圈，在場警察曾對空鳴槍。警方並發射催激瓦斯以嚇阻人群。官員表示，軍方也出動了數百名部隊，保護身在官邸內的馬欣達和幕僚。

群眾無視當局稍早宣布的無限期宵禁，持續包圍總理官邸。警方通報，其他地點也有數十名執政黨籍政治人物的住宅遭到憤怒的群眾攻擊。