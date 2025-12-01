斯里蘭卡水災增至334死400失蹤　逾四萬人住臨時庇護所

斯里蘭卡遭受迪特瓦氣旋侵襲後，洪水災情持續惡化，死亡人數已攀升至334人。當地的災害管理中心（DMC）最新通報指出，目前仍有近400人失蹤，其中包括5名海軍人員，且未來幾天預計將有更多強降雨席捲全島，情況令人憂心。

摧毀全國近萬五棟房屋

災害管理中心表示，迪特瓦氣旋已摧毀全國近15,000棟房屋，導致約44,000人被安置於政府營運的臨時庇護所。當局正動員超過24,000名警察、陸軍及空軍人員，努力營救被洪水圍困的家庭。

災害管理中心指出，由於凱拉尼河水位持續上漲，首都科倫坡北部也面臨嚴重洪水威脅。一位官員表示：「雖然颶風已經過去，但上游的暴雨正在淹沒凱拉尼河沿岸的低窪地區。」