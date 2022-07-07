斯里蘭卡破產｜總統致電普京 尋求賒帳買俄羅斯燃油

斯里蘭卡陷入逾70年來嚴重的經濟危機，總理維克勒馬辛哈(Ranil Wickremesinghe，又譯威克瑞米辛赫)周二更在國會稱國家已破產，面臨燃油和糧食短缺。該國正向因烏克蘭戰爭受西方抵制影響原油出口的俄羅斯尋求援助，總統拉賈帕克薩在Twitter稱，已致電俄羅斯總統普京，要求對方以「賒帳」方式提供燃料給斯里蘭卡。拉賈帕克薩說，兩人的通話「非常有成果」，他亦謙卑地向普京提出恢復來往莫斯科和科倫坡航機的要求。俄國家航空公司俄羅斯航空上月暫停有關航班。拉賈帕克薩又說，雙方同意首要是在旅遊、貿易和文化等範疇加強兩國雙邊關係。以強化兩國友誼。
斯里蘭卡最近已開始向俄羅斯購買原油，以增加燃油供應，但能源部長維傑塞克拉周日稱，根據平常需求，國內燃油儲存量不夠一天使用。當局上周下令暫停向非必要交通工具售買汽油和柴油，以保燃油存量。另外，斯里蘭卡央行今日宣布將貸款利率上調100個基點至15.5%。斯里蘭卡通脹率居亞洲之首，上月達破紀錄54.6%，食品物價上升逾80%。分析認為，斯里蘭卡期望與俄羅斯復航以吸俄羅斯遊客，惟在西方對俄國實施金融制裁下，俄人信用卡未能在國外使用，影響他們出國旅遊意欲。這個救經濟措施未必可行。