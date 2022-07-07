斯里蘭卡破產｜總統致電普京 尋求賒帳買俄羅斯燃油

斯里蘭卡陷入逾70年來嚴重的經濟危機，總理維克勒馬辛哈(Ranil Wickremesinghe，又譯威克瑞米辛赫)周二更在國會稱國家已破產，面臨燃油和糧食短缺。該國正向因烏克蘭戰爭受西方抵制影響原油出口的俄羅斯尋求援助，總統拉賈帕克薩在Twitter稱，已致電俄羅斯總統普京，要求對方以「賒帳」方式提供燃料給斯里蘭卡。拉賈帕克薩說，兩人的通話「非常有成果」，他亦謙卑地向普京提出恢復來往莫斯科和科倫坡航機的要求。俄國家航空公司俄羅斯航空上月暫停有關航班。拉賈帕克薩又說，雙方同意首要是在旅遊、貿易和文化等範疇加強兩國雙邊關係。以強化兩國友誼。