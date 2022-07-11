斯里蘭卡總統宣布辭職　示威者稱佔領官邸至總統總理下台(有片)

國內經濟崩潰的斯里蘭卡，數以千計的示威者周六(9日)闖入科倫坡的總統官邸示威，總統戈塔巴雅(Gotabaya Rajapaksa)提前離開，並於今日正式宣布辭職，已通知總理維克勒馬辛哈(Ranil Wickremesinghe)，上任2個多月的維克勒馬辛哈，早前亦同意辭職。

斯里蘭卡近幾個月來陷入嚴重經濟危機，政府因外匯存底不足導致無法支付燃油、糧食、藥物等生活必需品的進口費用，自今年4月以來就發爆多場大規模示威行動，斯里蘭卡處於破產狀態，數以千萬計的斯里蘭卡國民，到科倫坡要求總統戈塔巴雅落台。不過當地的官員表示，在國民闖入總統府之前，戈塔巴雅已經被轉移至安全的地方。斯里蘭卡總理辦公室今日早上證實，戈塔巴雅已經通知維克勒馬辛哈，正式宣布辭去總統職位，在當地時間13日正式下台。

示威者於總統官邸內游水瞓覺沖涼

國會多個黨派就籌組新政府未達成共識，有與會人士指各政黨傾向組成聯合政府，直至舉行大選，但臨時總統及總理的人選未有定案，需繼續商議。

佔領總統辦公室、官邸以及總理官邸的示威者表示，將會留守到兩名領導人正式下台。有傳媒拍攝到，有示威者在總統官邸的泳池內游泳、使用浴室、躺在地上看電視、睡在沙發或床上休息，或嬉戲。