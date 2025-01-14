新人婚禮逾半賓客缺席損失21萬　新娘痛哭幾小時(有片)

美國一名新娘在社交平台分享婚禮現場無賓客出席的慘況，並寫下「88人答應我們要來……結果現場連40人都沒有」掀起網民熱議，此外，婚禮亦令這對新人損失高達2.7萬美元(約21萬港元)。涉事新娘更表示，賓客缺席令夫妻二人相當心碎，她亦為此哭了好幾個小時。

綜合報道，18歲的新娘Gray Narvaez-Dragion和丈夫為跨性別情侶，二人婚禮空蕩蕩的畫面曝光後在網上瘋傳，截至目前為止已累積逾700萬的觀看次數。報道提到，由於出席人數實在太少，格雷逼不得已取消幾個環節，包括放煙火、舞會等，還縮短整場婚禮的進行時間，亦可能心神不定，她在和丈夫跳舞時還不小心摔倒，讓在場的父母很心痛。面對逾半賓客沒有出現的狀況，Gray撐住難過的情緒直到婚禮結束，後來在房間裡和丈夫哭了好幾小時。