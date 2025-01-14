新人婚禮逾半賓客缺席損失21萬　新娘痛哭幾小時(有片)

美國一名新娘在社交平台分享婚禮現場無賓客出席的慘況，並寫下「88人答應我們要來……結果現場連40人都沒有」掀起網民熱議，此外，婚禮亦令這對新人損失高達2.7萬美元(約21萬港元)。涉事新娘更表示，賓客缺席令夫妻二人相當心碎，她亦為此哭了好幾個小時。
綜合報道，18歲的新娘Gray Narvaez-Dragion和丈夫為跨性別情侶，二人婚禮空蕩蕩的畫面曝光後在網上瘋傳，截至目前為止已累積逾700萬的觀看次數。報道提到，由於出席人數實在太少，格雷逼不得已取消幾個環節，包括放煙火、舞會等，還縮短整場婚禮的進行時間，亦可能心神不定，她在和丈夫跳舞時還不小心摔倒，讓在場的父母很心痛。面對逾半賓客沒有出現的狀況，Gray撐住難過的情緒直到婚禮結束，後來在房間裡和丈夫哭了好幾小時。
網民：留著電子表單 看清那些有問題的人
Gray還補充，為了今次婚禮，他們花了2.7萬美元，亦令二人陷入財務危機。有網民質疑事件的真實性，Gray因此公開婚禮電子表單，證實收到賓客應邀回覆，卻沒有如期出席。
事件曝光後，網民紛紛表示同情，認為若賓客不想出席應事先告知，好讓新人省下婚禮宴客相關費用，為了協助Gray度過財務問題，也有網民出錢買下未能用到的婚禮用品，藉此彌補他沒有收到新婚禮物的遺憾。此外，亦有網民呼籲Gray：「我希望你能把那些人從你的生活中剔除」、「保留那份電子表單吧！看清那些有問題的人」。