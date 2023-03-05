新人花21萬辦婚禮 過半親友放飛機 婚宴取消新娘望著空櫈痛哭

原本高高興興的婚禮，卻換來一陣陣心痛……美國一對新人為了與親友分享喜悅，豪花2.7萬美元(約21萬港元)辦婚宴，預計有88名親友出席，但結果超過一半人「放飛機」。眼見宴會廳一張張「空櫈」，新人既難過又失望，婚禮結束後，新娘跌坐宴會廳痛哭。
英國《每日郵報》報道，18歲的跨性別者格雷(Gray Narvaez-Dragion)在TikTok發布影片抱怨，原本88名親友答應出席他們於上月27日舉行的婚禮，沒想到出席的連40人都不到。格雷其後留言表示，因為太少人到場，他們最後決定縮短婚禮流程，將煙花、私人舞會及晚宴全部取消，「我為此哭了多個小時，心碎了」。
格雷說，駐場DJ亦感到難堪，他們沒上台合照，DJ便鼓勵他們合照。
新人跳舞時絆倒
更糟糕的是，格雷與新郎在結婚儀式後跳舞，期間卻不慎絆倒，「母親不發一言，直至父親逗她說話」。
格雷指，他們還為賓客們悉心準備了小禮物，但出席人數卻不如預期，對此感到十分沮喪，「與丈夫坐在空盪盪的宴會廳，一起哭泣」。
格雷還說，婚禮共花費2.7萬美元，之後生活拮据，抱怨「我遭到公司解僱後，連買食物也沒足夠錢，但竟然沒一半人出席，我是崩潰了」。
網民有嘢講
不少網友為格雷感到心痛，有人說「替你難過」，有人表示願意購買那些無法送出的禮物。也有很多網友為格雷抱不平，說「不參加最少說一聲，真是浪費金錢」、「好過份」、「這些朋友該絕交」、「他們在你最好的一天都不參加，未來你需要幫助的時候一定也不會出現」。
有網友分享類似經歷，表示預計有100人出席其婚禮，最後只有約30人現身。