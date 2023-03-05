新人花21萬辦婚禮 過半親友放飛機 婚宴取消新娘望著空櫈痛哭

原本高高興興的婚禮，卻換來一陣陣心痛……美國一對新人為了與親友分享喜悅，豪花2.7萬美元(約21萬港元)辦婚宴，預計有88名親友出席，但結果超過一半人「放飛機」。眼見宴會廳一張張「空櫈」，新人既難過又失望，婚禮結束後，新娘跌坐宴會廳痛哭。

英國《每日郵報》報道，18歲的跨性別者格雷(Gray Narvaez-Dragion)在TikTok發布影片抱怨，原本88名親友答應出席他們於上月27日舉行的婚禮，沒想到出席的連40人都不到。格雷其後留言表示，因為太少人到場，他們最後決定縮短婚禮流程，將煙花、私人舞會及晚宴全部取消，「我為此哭了多個小時，心碎了」。

格雷說，駐場DJ亦感到難堪，他們沒上台合照，DJ便鼓勵他們合照。