新任期首外訪 中俄關係處高峰 普京今起赴華晤習近平

俄羅斯總統普京今起一連兩日訪問中國，是他日前展開第5個總統任期後首次外訪。普京啟程前接受新華社書面訪問，形容中俄戰略夥伴關係處於前所未有的高峰，因此決定選擇中國作為新任期展開後首個出訪的國家，並指即使面對嚴峻的國際形勢，兩國關係仍在持續加強。 普京被問及如何評價與習近平的交往時，稱與習近平初次相識於2010年3月，自此經常會面和通話，並指習近平在溝通中展現出謙遜友好、坦誠務實作風；雙方每次會面不僅是老朋友之間的交流，還會就雙邊和國際議程中最緊迫的問題，富有成效地交換意見。

難忘去年與習深談5小時 普京稱，記得習近平去年3月再次當選主席後，首次出訪便是國事訪問俄羅斯，而在訪俄首日，二人一起度過近5個小時，舉行了一對一深談，第二天又參加了內容豐富的正式活動。 普京強調中俄有著悠久而深厚的友誼傳統和合作傳統，是雙邊關係最重要的基礎之一，指今天中俄關係已達歷史最高峰，並持續加強。他並稱中俄經貿關係發展迅猛，近5年兩國貿易額翻了一番，2019年貿易額為1,110億美元，去年已達2,278億美元，中國已連續13年穩居俄羅斯最大貿易夥伴國地位，而俄羅斯在2023年中國貿易夥伴國的排名升至第4；而兩國公司間逾90%結算以本國貨幣進行。

太空科技AI核能加強合作 普京對中俄經濟關係前景充滿信心，指雙方將努力在工業和高科技、太空與和平利用核能、人工智能、可再生能源及其他創新領域更密切協作；並繼續發展交通運輸和金融基礎設施。在國際議程上，普京認為中俄在關鍵問題上持相似或相同立場，兩國均擁護國際法的主導地位，主張構建均衡、不可分割及可持續的全球和地區安全，同時發揮聯合國的核心協調作用。他表明，中俄都不接受西方將基於謊言、虛偽和憑空臆造規則的秩序強加於人的企圖。

積極評價中方解決烏克蘭危機 普京又指，當前金磚國家和上海合作組織等多邊機制正以平等、開放、透明、包容的精神團結「全球南方」國家，推動全球治理體系變革。他並積極評價中方解決烏克蘭危機的立場，指中方去年2月發表的立場文件，闡述的理念及建議，表明中方有真誠願望，希望為穩定局勢作出貢獻。他揚言俄羅斯願意談判、從來沒有拒絕過談判。外交部發言人汪文斌較早前表示，普京是應國家主席習近平邀請來華國事訪問，期間習近平將同普京就中俄建交75周年背景下的雙邊關係、各領域合作以及共同關心的國際地區問題交換意見。