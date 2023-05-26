新冠疫情致全球700萬人死亡　世衛譚德塞：各國須準備應對更致命病原體

記者高珞曦／綜合報道
全球各國好不容易熬過3、4年的新冠疫情，但世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在世衛大會上警告，各國不可放鬆警惕，「世界需要做好準備」，提防比新冠病毒更致命的病原體爆發。
美媒《CBS》報道，WHO於22日在日內瓦召開會議，譚德塞向194個會員國示警，全球未來將面臨病毒變異株造成的染病與死亡大流行，同時更致命的病原體也對人類存在威脅，不可小覷。譚德塞說，全球應立即計劃下一波大流行的應對行動，先前全球約700萬人亡於新冠肺炎，眾人需要更強力的防護，同時強調「我們不能逃避這個問題，而是要做出必要的改變」。
組織已批准提高預算
此外，譚德塞表示，世衛會員國在新冠疫情後已草擬一份協議，這份協議旨在改善全球衛生安全方法，各國不再恐慌，而是合作應對共同威脅。目前該協議還在擬案階段，不過組織已批准提高預算，下屆世衛大會時會敲定協議內容。
目前WHO列出「重點傳染疾病」清單，清單上的疾病極具威脅性，很可能在全球造成下一波大流行，且現在暫時沒有有效的遏止措施能阻擋。這些疾病包含伊波拉病毒、馬堡病毒、中東呼吸症候群（MERS）、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、新冠肺炎、茲卡病毒感染症（Zika），以及「X疾病」（Disease X，WHO用於尚未發現之病原體引起的疾病統稱）。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章