新冠疫情致全球700萬人死亡　世衛譚德塞：各國須準備應對更致命病原體

記者高珞曦／綜合報道

全球各國好不容易熬過3、4年的新冠疫情，但世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在世衛大會上警告，各國不可放鬆警惕，「世界需要做好準備」，提防比新冠病毒更致命的病原體爆發。

美媒《CBS》報道，WHO於22日在日內瓦召開會議，譚德塞向194個會員國示警，全球未來將面臨病毒變異株造成的染病與死亡大流行，同時更致命的病原體也對人類存在威脅，不可小覷。譚德塞說，全球應立即計劃下一波大流行的應對行動，先前全球約700萬人亡於新冠肺炎，眾人需要更強力的防護，同時強調「我們不能逃避這個問題，而是要做出必要的改變」。