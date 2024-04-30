新冠疫苗｜阿斯利康首認旗下疫苗可致罕見副作用血栓 面臨10億賠償

由英國牛津大學及阿斯利康藥廠(AstraZeneca)聯合研發的新冠疫苗，目前在英國面臨集體訴訟，有家屬聲稱疫苗「有缺陷」導致親人接種之後變得傷殘甚至死亡。英媒指，阿斯利康首次在庭上承認，其疫苗有機會導致罕見的副作用血栓。 追究新冠疫苗｜英媒︰阿斯利康在法庭文件認罕致「血栓併血小板低下症候群」 英媒指，阿斯利康目前面臨的集體訴訟，賠償總金額可達1億英鎊(約9.8億港元)。報道指，阿斯利康於2月呈交當地高等法院的文件中，承認旗下新冠疫苗「在非常罕見的個案中，會導致TTS」(can, in very rare cases, cause TTS)。當中的TTS是thrombosis with thrombocytopenia syndrome的簡稱，即「血栓併血小板低下症候群」，患者會在大腦或身體其他部位形成不尋常的血凝塊，伴隨著低下的血小板水平。

英國《每日電訊報》指出，儘管有關方面一直認為血栓是接種新冠疫苗的潛在副作用之一，但阿斯利康今次是首次在庭上承認，將可能成為藥廠在個別個案作出賠償的根據。據報英國政府曾與阿斯利康協議，願意為其承擔跟和解案有關的法律費用，報道認為英國納稅人最終可能須為阿斯利康的賠償埋單。

育有兩名子女的資訊科技工程師Jamie Scott(右)據報在接種阿斯利康疫苗後，因血栓和腦部出血造成永久性腦損傷。旁為其妻子。(互聯網)

追究新冠疫苗｜英媒︰涉51個案 IT工程師永久腦損傷 報道指，目前入稟最高法院向阿斯利康索償的個案有51宗。其中一宗是育有兩名子女的資訊科技工程師Jamie Scott，他於2021年4月接種阿斯利康疫苗後，因血栓和腦部出血造成永久性腦損傷。其妻子要求有關方面道歉並作出合理賠償，揚言不會放棄。