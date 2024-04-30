新冠疫苗｜阿斯利康首認旗下疫苗可致罕見副作用血栓 面臨10億賠償

由英國牛津大學及阿斯利康藥廠(AstraZeneca)聯合研發的新冠疫苗，目前在英國面臨集體訴訟，有家屬聲稱疫苗「有缺陷」導致親人接種之後變得傷殘甚至死亡。英媒指，阿斯利康首次在庭上承認，其疫苗有機會導致罕見的副作用血栓。
追究新冠疫苗｜英媒︰阿斯利康在法庭文件認罕致「血栓併血小板低下症候群」
英媒指，阿斯利康目前面臨的集體訴訟，賠償總金額可達1億英鎊(約9.8億港元)。報道指，阿斯利康於2月呈交當地高等法院的文件中，承認旗下新冠疫苗「在非常罕見的個案中，會導致TTS」(can, in very rare cases, cause TTS)。當中的TTS是thrombosis with thrombocytopenia syndrome的簡稱，即「血栓併血小板低下症候群」，患者會在大腦或身體其他部位形成不尋常的血凝塊，伴隨著低下的血小板水平。
英國《每日電訊報》指出，儘管有關方面一直認為血栓是接種新冠疫苗的潛在副作用之一，但阿斯利康今次是首次在庭上承認，將可能成為藥廠在個別個案作出賠償的根據。據報英國政府曾與阿斯利康協議，願意為其承擔跟和解案有關的法律費用，報道認為英國納稅人最終可能須為阿斯利康的賠償埋單。
追究新冠疫苗｜英媒︰涉51個案 IT工程師永久腦損傷
報道指，目前入稟最高法院向阿斯利康索償的個案有51宗。其中一宗是育有兩名子女的資訊科技工程師Jamie Scott，他於2021年4月接種阿斯利康疫苗後，因血栓和腦部出血造成永久性腦損傷。其妻子要求有關方面道歉並作出合理賠償，揚言不會放棄。
阿斯利康發聲明稱對任何失去親人或報告健康問題的人表示同情，強調病人安全是我們的首要任務，指臨床試驗的證據和現實世界數據均顯示，阿斯利康疫苗具有可接受的安全性，世界各地的監管機構均認同疫苗接種的好處超過極其罕見的潛在副作用的風險。
追究新冠疫苗｜台灣亦曾有接種後出現「血栓併血小板低下症候群」個案
歐洲藥品監管局(European Medicines Agency)曾於2021年4月，確認血栓應被列為牛津/阿斯利康疫苗的一種非常罕見副作用，當時特區政府亦提出不訂或減少訂購阿斯利康疫苗。除英國外，台灣亦是主要採用阿斯利康疫苗的地區之一，當地亦曾錄得民眾在接種該疫苗後出現「血栓併血小板低下症候群」的報告。