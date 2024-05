新冠疫苗｜阿斯利康首認旗下疫苗可致罕見副作用血栓 面臨10億賠償

由英國牛津大學及阿斯利康藥廠(AstraZeneca)聯合研發的新冠疫苗,目前在英國面臨集體訴訟,有家屬聲稱疫苗「有缺陷」導致親人接種之後變得傷殘甚至死亡。英媒指,阿斯利康首次在庭上承認,其疫苗有機會導致罕見的副作用血栓。

英媒指,阿斯利康目前面臨的集體訴訟,賠償總金額可達1億英鎊(約9.8億港元)。報道指,阿斯利康於2月呈交當地高等法院的文件中,承認旗下新冠疫苗「在非常罕見的個案中,會導致TTS」(can, in very rare cases, cause TTS)。當中的TTS是thrombosis with thrombocytopenia syndrome的簡稱,即「血栓併血小板低下症候群」,患者會在大腦或身體其他部位形成不尋常的血凝塊,伴隨著低下的血小板水平。