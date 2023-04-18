新冠病毒｜內地首現錄15宗　Arcturus料傳播全球

新冠病毒Omicron變異株Arcturus(大角星、XBB.1.16)最近受到專家關注，已在全球29個國家及地區錄得病例。內地傳媒今日稱，中疾控亦首次監測到15宗XBB.1.16和2宗XBB.1.16.1，顯示Arcturus已進入內地。由於Arcturus個案急速增加，傳染力更是Omicron的1.2倍，專家認為該病毒可能會在不久將來傳遍全球。

世衛3月底將Arcturus列為「監測中的變種」，指其跟XBB.1.5(又名Kraken)高度相似，但因刺突蛋白增加了一個突變，增加傳染性。世衛指東南亞地區因Arcturus個案急增，除了令印度個案由上月底1.35萬宗，暴增至本月14日的5萬宗，印尼、泰國、孟加拉、尼泊爾，斯里蘭卡、馬爾代夫、不丹及東帝汶的確診按月計亦增近500%。根據世衛上周四公布，該病毒已傳至新加坡、美國、英國和澳洲等29個地區和國家，全球4月初的個案較3月最後一星期增加一倍。