新冠病毒｜泰國6個月大男嬰服「法匹拉韋」抗病毒藥 眼珠由深黑色變寶石藍

泰國一名6個月大男嬰感染新冠病毒，服用抗病毒藥物「法匹拉韋」(favipiravir)，在服用了18小時後，其母親赫然發現他的眼珠顏色竟由原本深黑色，變成寶石藍顏色。以前也有服用法匹拉韋後眼睛變藍色的個案，但相信這名泰國男嬰為最年輕個案。

法匹拉韋常用於治療流感和伊波拉病毒，中國、日本、泰國等亞洲地區，以及俄羅斯和意大利等部分歐洲國家在新冠病毒疫情時批准用其治療新冠病毒，在美國並未獲批准使用。上述泰國男童的個案今年4月於兒科醫學期刊《Frontiers in Pediatrics》刊登，未知事發時間。報告指，男嬰出現發燒和咳嗽等徵狀，送院後證實感染新冠病毒。他服用法匹拉韋藥丸和含該藥的藥水。男嬰首天服用了82毫克法匹拉韋，在服用18小時後，其母親在太陽光下發現兒子眼睛變藍色，經檢查後，發現藍色素於其雙眼角膜積聚。