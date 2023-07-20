新冠病毒｜為何有無症狀感染者？ 首項基因解密研究助解謎

最新研究指出，體內有特定基因變異的人，感染新冠病毒確診卻未發病的機率，比其他人高出數倍，對疫情期間，為何感染後會沒有症狀，提供第一份可能的解釋。

美國《華盛頓郵報》報道，之前的研究發現新冠病毒確診者平均約有20%沒有症狀，為弄清為何有人能無懼染疫，研究員將目光投向扮演人體內識別、對抗病原能力關鍵角色的人類白血球抗原(HLA)基因。

新冠病毒｜無症狀與基因變異有關

科學期刊《自然》周三(19日)刊出一份由任職加州大學三藩市分校神經與流行病學部門教授霍倫巴赫(Jill Hollenbach)領導的團隊做的研究，顯示一種HLA變異或能解釋無症狀感染者的存在。

霍倫巴赫與研究團隊招募2萬9,947名已有優質遺傳數據可用的骨髓捐贈者，要他們確診後每天以智能手機追蹤病情及症狀，包括流鼻水、喉嚨發癢、發燒等。受試者每周還要記錄有無快測、每月記錄有無住院等。