新冠病毒｜為何有無症狀感染者？ 首項基因解密研究助解謎

最新研究指出，體內有特定基因變異的人，感染新冠病毒確診卻未發病的機率，比其他人高出數倍，對疫情期間，為何感染後會沒有症狀，提供第一份可能的解釋。
美國《華盛頓郵報》報道，之前的研究發現新冠病毒確診者平均約有20%沒有症狀，為弄清為何有人能無懼染疫，研究員將目光投向扮演人體內識別、對抗病原能力關鍵角色的人類白血球抗原(HLA)基因。
新冠病毒｜無症狀與基因變異有關
科學期刊《自然》周三(19日)刊出一份由任職加州大學三藩市分校神經與流行病學部門教授霍倫巴赫(Jill Hollenbach)領導的團隊做的研究，顯示一種HLA變異或能解釋無症狀感染者的存在。
霍倫巴赫與研究團隊招募2萬9,947名已有優質遺傳數據可用的骨髓捐贈者，要他們確診後每天以智能手機追蹤病情及症狀，包括流鼻水、喉嚨發癢、發燒等。受試者每周還要記錄有無快測、每月記錄有無住院等。
新冠病毒｜T細胞「先發制人」
在為期9個月研究期間，當中1,428名未接種疫苗者通報驗出病毒陽性，其中136人沒有症狀。無症狀者裡有20%的人，體內有一種名為「HLA-B*15:01」的常見HLA變異，有雙份HLA-B*15:01者(各從父、母親遺傳到一份)，無症狀的機率比別人高8倍以上。
《華爾街日報》指出，研究員檢查帶有HLA-B*15:01而無症狀者的T細胞，發現當他們的T細胞遇到新冠病毒時，會當成以往所遇過的冠狀病毒而啟動對抗機制，從而更易對抗新冠病毒。
南加州大學凱克醫學院分子微生物及免疫學教授坎農(Paula Cannon)未有參與這項研究。她表示：「這雖不代表有這種HLA基因變異就能安枕無憂，但老實說，我還真希望我是有這種變異的人，睡覺都能更安心些。」
新冠病毒｜T細胞具抵抗病毒記憶
研究員認為帶有HLA-B*15:01的人，體內T細胞遇到新冠病毒時會「啟動作戰」，因為它們能記起過去抵禦過類似病毒的記憶。
霍倫巴赫指出，HLA-B*15:01可能就是無症狀感染者背後基因之謎的一塊拼圖。團隊希望對新冠病毒免疫反應的研究，能在未來引領出新的治療方法或疫苗。
《華郵》則指出，這項新研究的樣本群體高度同質化，所有參與者均為白人，且其中81%是女性或自認屬於女性。