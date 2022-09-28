新冠研究突破！科學家研成一種分子 可把所有變種株「緊抱」到死

「HR2胜肽」可包裹住新冠病毒，其封住其刺突蛋白，令其無法入侵人體細胞。(路透社、資料圖片)

治療新冠肺炎的藥物，目前包括輝瑞的「帕克斯洛維德」(Paxlovid)、默沙東的「莫納皮拉韋」(Molnupiravir)以及禮來(Eli Lilly)的Bebtelovimab等。有美國及挪威科學家近日研發出一種分子，可以將新冠病毒「緊抱至死」，實驗顯示對目前所有新冠變種病毒株都有效，成為未來治療新冠肺炎的新希望。

美國史丹福、哈佛大學以及芬蘭赫爾辛基大學的科學家，研發出名為「HR2胜肽」(HR2 peptide)的分子，其包裹住新冠病毒，並封住病毒入侵人體細胞的刺突蛋白，令其失去傳染能力。團隊曾在新冠肺炎各主要變種株，包括Delta、Omicron和Omicron亞變種(如BA.1、BA.2及BA.5)等測試「H2R胜肽」，發現同樣有效。

「HR2胜肽」如此有效的原因，是其長度。據報過去亦有不少研究利用胜肽(peptide)對付新冠病毒，但成效中規中矩。胜肽是由氨基酸鏈(amino acid chain)組成，今次團隊是以「殘基」(residues)將氨基酸鏈延長，與較短的胜肽相比，抗病毒有效性大增100倍。

但參與研究的美國霍華德休斯醫學研究所 (Howard Hughes Medical Institute)專家Axel Brunger指，研究出一種分子，跟利用該分子製成藥物，是兩碼子的事，還需一段長時間。他認為，最理想的新冠藥物應該採用吸入形式。此外，儘管「HR2胜肽」對目前主要的新冠變種株均有效，但一旦病毒出現出乎意料的變種，效果如何有待觀望。