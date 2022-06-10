新冠肺炎｜世衛報告就疫情起源無定論　主因中國數據不完整

世界衞生組織(WHO)周四(9日)表示，針對新型冠狀病毒肺炎疫情起源的最新調查並無定論，主因是來自中國的數據並不完整。報告並指出，世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)今年2月兩度向中國政府尋求提供更多資訊。
《路透社》(Reuters)報道，世衞專家小組的溯源報告指出，專家仍未能確定病毒的起源，最大原因是從中國取得的數據並不完整，包括在2019年12月當地通報的首宗人類感染病毒個案的數據，所以難以判斷人類是如何受到感染。
報告提到，當前可取得的所有資料顯示，引發新型冠狀病毒可能源自動物，且有可能是蝙蝠。說法跟世衞專家小組於2021年造訪中國後的研究結論類似。
專家承認時間過得愈久溯源愈困難
至於去年發表的報告指病毒極不可能從實驗室洩漏，最新的報告認為，有關結論仍然缺乏解釋疫情如何開始的關鍵數據，所以小組會繼續持開放態度，有需要進一步作出調查和分析。但專家承認時間過得愈久，調查病毒源頭工作將會愈困難。質疑未來是否有可能查明這種病毒出現的方式與地點。
世衞小組預計將公布數份報告，9日公布的是第一份。世衞表示，首份報告也關乎替未來其他疫情擬定更好的溯源方式。