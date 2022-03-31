新冠肺炎｜世衛預設病毒今年續變異 呈季節性爆發模式 最壞情況是出現致命新毒株

新冠肺炎疫情持續兩年多，世界衛生組織(WHO)周三公布應對疫情的更新計劃，對今年的疫情發展提出三個預設情況。

世衛指，最有可能的情況是病毒繼續變異，但因接種疫苗以及受感染，增加了免疫力，病情嚴重程度會逐漸降低。此外，預設疫情爆發的嚴重程度會較低，會隨著免疫力下降而出現周期性感染高峰。病毒有可能如流行性感冒般，會季節性出現，在較低溫的月份出現感染高峰。在此等情況下，有需要為高危人士打加強劑。

另外兩種預設情況，其中較樂觀的是未來出現的變種病毒不強，預防重症的效力可長期持續，這樣便不需要再打加強劑，或研發新疫苗。然而，最壞的情況是出現高傳染力和具致命威脅的新變種病毒，這樣疫苗的效用將減低，預防重症及死亡的免疫力將快速減少，因此需要再研發疫苗，並廣泛為高危人士打加強劑。

全球仍有36%人口未打第一針

世衛呼籲各國繼續或加強監察病毒演變，以及早發現病毒重要變異的跡象並提出警告，而各國也應加強監察新冠後遺症的情況，並在疫情過後持續追蹤並減輕長新冠的症狀。

世衛強調，各國必須繼續進行診斷性的新冠病毒檢測，也須追蹤病毒在動物群體間的演變。此外，世衛會繼續推廣全球七成人口接種疫苗的目標，世衛承認，現有疫苗對預防感染Omicron的效力比預期的低，但接種目標仍恰當。截至今年3月底，全球已接種超過110億劑疫苗，但全球約36%人口仍未接種第一劑疫苗。