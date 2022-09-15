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國際
2022-09-15 11:15:00

新冠肺炎｜世衛：全球大流行有望結束　籲把握時機(有片)

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世界衞生組織(WHO)表示，新冠肺炎疫情全球大流行有望結束，新增通報病例已大幅減少，促請全世界把握機會終止疫情。世衞指全球新冠造成的每周死亡人數處於20203月以來的最低水平。

世衛：新冠肺炎全球大流行有望結束。(資料圖片)

世衛：新冠肺炎全球大流行有望結束。(資料圖片)

世衞最新流行病學數據顯示，在829日至94日通報病例比前一星期大幅減少了12%世衞網站顯示截至202295日全球每周死亡人數為11,118人，並估計由於接種新冠疫苗，2021年全球共避免1,980萬人死亡。

世衞指全球新冠造成的每周死亡人數處於2020年3月以來的最低水平。(資料圖片)

世衞指全球新冠造成的每周死亡人數處於2020年3月以來的最低水平。(資料圖片)

譚德塞指終點在望　籲全世界把握機會更加努力

世衞秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)在視像記者會上表示，「上周通報的死亡個案是自20203月以來的最低水平，我們從未處於比現在更好的況，我們還未結束疫情，但終止疫情的時刻已近在眼前」，並形容「當終點線出現時，馬拉松選手並不會停下來，反而會帶著剩餘的所有能量跑得更落力」強調全世界需要把握今次機會更加努力。他警告：「如果我們現在不抓住這個機會，將面臨更多變異、死亡、破壞和不確定性風險」。

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