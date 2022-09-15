新冠肺炎｜世衛：全球大流行有望結束　籲把握時機(有片)

世衞最新流行病學數據顯示，在8月29日至9月4日通報病例比前一星期大幅減少了12%。世衞網站顯示截至2022年9月5日全球每周死亡人數為1萬1,118人，並估計由於接種新冠疫苗，2021年全球共避免1,980萬人死亡。

譚德塞指終點在望 籲全世界把握機會 更加努力

世衞秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)在視像記者會上表示，「上周通報的死亡個案是自2020年3月以來的最低水平，我們從未處於比現在更好的狀況，我們還未結束疫情，但終止疫情的時刻已近在眼前」，並形容「當終點線出現時，馬拉松選手並不會停下來，反而會帶著剩餘的所有能量跑得更落力」強調全世界需要把握今次機會更加努力。他警告：「如果我們現在不抓住這個機會，將面臨更多變異、死亡、破壞和不確定性風險」。