新冠肺炎︱世衞宣告不再是緊急衞生事件　全球700萬人死亡

世衞總幹事譚德塞（Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，全球的死亡人數由2021年1月高峰的每星期逾10萬人死亡，下跌至4月24日的逾3,500人，他表示在周四的緊急委員會第15次會議上，提議將全球緊急公共衞生事態取消，並獲得他的接納。他指有關的決定是經過細心的考慮和基於對數據的仔細分析。

世界衞生組織（WHO）在周五（5日）宣布，新冠病毒不再是全球緊急公共衞生事件，是疫情結束的重要一步。而當局表示，自爆發以來，全球已錄得700萬人染疫死亡。

呼籲各國勿放低警戒之心

他又指，雖然最高的警戒解除，但不代表危機已過，又指如果情況有變，仍有機會回復至緊急事態。他指最壞事態是各國因為這個消息而將保護降低，以及讓人民不再需要為新冠而擔心。

WHO在2020年首次將新冠定為公共衞生的緊急事態，而疫苗的發現是疫情的最大轉捩點，全球至今已注射130億劑次的疫曲，令人們能防範重症及死亡。而全球已錄得逾7.65億宗的確診個案，譚德塞就指，估計確實的死亡人數可能達2,000萬人，是已公布的死亡數字接近3倍。

國家衛健委，疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年就指，世衞的宣布並非意味新冠已經對人類無害，因此不要放棄所有防控措施。又指中國仍要建立一個強大的監測網絡，以了解疫情的發展。