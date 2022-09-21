新冠肺炎｜世衞：新冠疫情仍未結束

美國總統拜登早前稱已經無人戴口罩，當地疫情已經結束，惹來爭議。美國國家過敏與傳染病研究所(NIAID)所長福奇(Anthony Fauci)於同日指出，美國未達到可與新冠病毒共存水平，世界衞生組織(WHO)亦強調，雖然新冠疫情結束在望，但現時仍未結束。

福奇於周一，在拜登聲稱當地疫情已經結束後，在一個活動中談到美國目前平均每日新增逾400個新冠肺炎死亡個案，與一年前相比，死亡人數有下降。但他指出，若美國想能「與病毒共存」的話，目前仍未達到所需的水平，因為人們知道現在不能根除新冠病毒。至於如何應對、以及如何為這些病毒株的演變做準備，「將取決於我們自己」。

歐藥局 ：不 知拜登何以得出疫情結束的結論

世衞發言人周二指出，疫情至今仍是全球突發公共衞生事件，僅今年有逾100萬人因此死亡，平均每周有1萬至1.5萬人死亡，雖然新冠疫情結束在望，但現時仍未結束。

歐洲藥品管理局(EMA)醫療總監Steffen Thirstrup亦表示，新冠疫情尚未結束，歐洲在冬季開展疫苗接種活動的計劃是對抗疫情的關鍵。他稱，歐洲疫情仍在持續，重要的是成員國準備推出疫苗，尤其是適應性疫苗，以防止這種疾病在歐洲進一步傳播。

對於拜登稱疫情已結束，Steffen Thirstrup稱，無法回答拜登為何會得出這樣的結論。