新冠肺炎｜世衞：疫情有望結束不等如結束　仍有很長一段路(有片)

美國總統拜登早前稱已經無人戴口罩，當地疫情已經結束，惹來爭議。世界衞生組織(WHO)總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)指出，新冠疫情結束在望並不等同於現時已在結束階段，並稱現時距離宣布新冠疫情大流行結束，仍然有很長一段路。

譚德塞在出席聯合國大會期間對媒體稱，在新冠疫情下，過去兩年半時間都處於一條又長又黑暗的隧道中，現時剛開始見到隧道盡頭的曙光，全球有三分二人口已經接種疫苗，每周的死亡個案持續回落，相對2021年1月的高峰，已降至當時的10%，但世界仍處於該條黑暗的隧道當中，仍有很長的路要走，強調前路仍有不少障礙，必須保持警惕。

個案數字下降致很多國家減少檢測 世衞上周錄得全球320萬宗確診個案，9,800名患者不治，死亡個案按周減少17%。譚德塞上周表示，新增通報病例已大幅減少，新冠疫情結束在望。呼籲全世界需要把握機會更加努力，並警告：「如果我們現在不抓住這個機會，將面臨更多變異、死亡、破壞和不確定性風險」。但世衞亦曾警告，個案數字下降有誤導成份，因很多國家已減少檢測，或未能檢獲病徵較輕微的個案。