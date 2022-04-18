新冠肺炎｜全面解除社交距離限制 確診者毋須隔離 南韓進入後Omicron時期

南韓在Omicron疫情持續下，周一(18日)起全面解除社交距離防疫限制，只維持口罩令，從5月下旬起確診病人毋須隔離，可到普通醫院和診所當面看病。這是南韓自2020年初爆發新冠疫情、3月起實施防疫限制以來，時隔2年零1個月，民眾基本上回復正常生活。疾病管理廳廳長鄭銀敬表示，「後Omicron時期」應對計劃，關鍵在於「與病毒共存」，旨在與新冠病毒一起安全地復常，並建立日常診療體系。韓媒指，這意味政府將新冠病毒視為像流感的「地方性流行病」。

口罩令將於兩周後檢討

去年11月，政府宣布採取「與病毒共存」方針並分階段解除防疫限制，但因今年初爆發Omicron疫情、單日確診維持3、40萬，高峰時更達創紀錄的逾62萬，措施一度收緊，直至近期疫情趨緩，又放寬為限聚10人、公眾場所營業至晚上12時等。確診數持續回落，周日(17日)新增47,743宗，是相隔10星期單日新症再次少於5萬，防疫部門指雖然疫情仍在蔓延，但高峰已過，決定全面撤銷社交距離限制，但維持口罩令，是否撤銷室外口罩令，兩周後將檢討。

周一起，食肆、娛樂場所等不再限制營業時間，私人聚會、大型活動和集會、宗教場所等不再限制人數，戲院、體育館、演出場館等室內公眾場所禁止飲食，則於下周一(25日)解除。