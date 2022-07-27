新冠肺炎︱兩研究：新冠病毒源於武漢華南海鮮市場

學術期刊《科學》周二(26日)刊登兩份研究報告，均認為新冠病毒最早源於武漢華南海鮮市場，並指在2019年11月和12月，先後兩度由動物傳人。

動物接近令病毒互相交換

其中一個研究是透過定位工具，以及社交媒體的報告，作出空間及環境分析。有關報告認為病毒可能來自市場內的活體動物。報告指出，動物因為在市場內非常接近，令病毒容易互相交換。不過，報告無法找出是哪種動物帶有新冠病毒。

報告指出：「在12月20日前偵測到的8宗個案，都是來自武漢華南海鮮市場的西部，有出售哺乳類物種的地方。」研究人員指出：「病毒先在市場工作的人之間開始傳播，然後經由他們進入當地的店舖，再傳播到周邊的社區。」

病毒在2019年11月後傳播

至於另一個研究採用份子的方式，確定病毒從動物身上傳到人類。調查指，最初的新冠病毒有兩個不同型態，然後經過至少兩次跨物種傳到人類身上。研究人員指出，第一型態大約於2019年11月18日左右傳播到人類身上，而且僅在與華南海鮮市場有直接關連的人士身上發現。至於第二型態的病毒，是在接近的數日或數周之內傳播到人類身上，有關樣本在居住或逗留在接近市場的人士身上找到。

研究續指：「這個發現指出，新冠病毒不太可能在2019年的11月之前在人類之間廣泛傳播，並收窄了有關首宗新冠病毒傳到人類體內的窗口。」研究人員認為，有關結果雖然未完全否定實驗室外洩的可能性，但研究的數據皆指向武漢華南海鮮批發市場。