新冠肺炎｜南韓下月1日恢復發放短期簽證 冀吸引外國觀光客

隨著新冠疫情趨緩，多國陸續放寬對外國人的入境限制。南韓法務部周四宣布，6月1日起將恢復對一般國家(Level 1)公民發放限期90日的短期逗留簽證(C-3)以及電子簽證，冀能藉此吸引外國觀光客，並刺激內需及相關產業復甦。

2020年因應新冠疫情，為控制旅客入境人流，南韓暫停免簽證入境和豁免簽證計劃，包括香港和澳門，亦停止發放短期逗留簽證及電子簽證。疫情期間僅向以外交、公務、協定、派駐、投資、貿易經營以及人道主義為由而申請的外籍人士發放短期簽證。

未過期短期多次往返簽證重新生效

如今法務部宣布，將放寬短期簽證發放限制，一般國家(Level 1)的公民可以商務活動、旅遊、療養、探親、會議等目的申請短期簽證，最多可逗留90日。此外，優秀人才、團體遊客亦可於網上申請電子簽證。據悉，受注意國家(Level 2)的公民則只能以必要目的來申請，但目前沒有國家被列為受注意國家。

此外，2020年4月5日之前簽發且未過期的短期多次往返簽證，亦重新生效，持有者毋須再申請。

法務部官員指，恢復發放入境簽證，希望藉此吸引更多外國優秀人才、創造國內就業機會，之後會密切注視境外輸入病例趨勢，視情況再調整措施。

南韓政府早前公布，6月1日起，濟州國際機場恢復免簽證入境，東北部江原道的襄陽國際機場則向來自越南、菲律賓、印尼及蒙古的5人以上團客開放免簽證入境。據悉，包括香港、澳門、台灣在內的10個與南韓簽訂互相中斷免簽證協定的國家或地區，則不包括在內。

而免簽證入境國家亦不包括伊朗、敘利亞、古巴、阿富汗、伊拉克、埃及和緬甸等24個受限制地方，其他國家旅客可免簽在濟州停留最多30日。