新冠肺炎｜南韓Omicron亞型BA.2病例大增 疫情高峰期恐延長

南韓防疫部門周一表示，近期Omicron亞型變異株BA.2檢出率大增，可能令疫情見頂後回落比預期來得遲，高峰期延長，使疫情進一步惡化，防疫措施及學校實施到校上課時程可能受影響。

據南韓中央防疫對策本部統計，3月第3周的社區感染案例中，Omicron檢出率達99.99%，其中亞型變異株BA.2檢出率從4周前的10.3%增至41.4%；在境外輸入病例中，Omicron亞型變異株BA.2檢出率也從18.4%增至56.9%。

中央防疫對策本部長、疾病管理廳長鄭銀敬表示，傳染力更強的亞型變異株檢出率大增，可能使疫情高峰期延長。她指，BA.2可傳播時間約只有Omicron原型的一半，但傳染力更強，疫情規模及高峰期都可能擴大。

放寬私人聚會人數上限

南韓政府自周一(21日)起放寬私人聚會人數上限，從原本的6人上調至8人，完成接種者自海外入境時也不必隔離，專家憂心可能使疫情再次擴大。

截至周一凌晨零時，南韓新增209,169宗確診，比前一天減少約12.5萬例，較上周的3、40多萬例大幅下降，也是時隔10天降至30萬例以下，但周末採檢案例較少，恐未能反映疫情發展。

最近一周每日平均新增約 40 萬例

南韓最近一周每日平均新增約40萬例，首都圈及非首都圈地區確診數分別較前一周增加40.4%及44.1%，其中60歲以上比率也從16.2%增至17.8%，為醫療體系帶來的壓力逐漸增加。

此外，全國疫情風險等級連續第3周維持在最高等級，指標之一的重症病床使用率較上周上升4個百分點至61.9%，非首都圈許多地區使用率甚至達8成以上。