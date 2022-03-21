新冠肺炎｜多地單日確診續減 日本18都道府縣如期解除防止蔓延等重點措施

日本由變種毒株Omicron引發的第六波疫情，因多地單日確診病例最近數周持續減少，考慮到經濟復蘇等因素，政府如期於周一解除東京、大阪、京都、北海道等18個都道府縣的「防止蔓延等重點措施」，是1月8日以來，日本再次全面解除防疫限制。惟賞櫻季節將至，加上Omicron亞型BA.2毒株漸成主流，專家憂慮疫情或反彈。

NHK報道，東京都周一新增3,855宗確診，是1月17日以來單日確診首次回落至4,000宗以下，截至周一，7天平均單日確診7,449.1宗，較之前一周下跌約14個百分點。大阪府增1,638宗確診，較周日的 2,908宗減少。

這一波疫情由Delta變成Omicron肆虐，1月至今，短短3個月新增病例達430萬，是前年2月出現疫情至去年底累計約170萬例的2.5倍。死者約8,650人，絕大部分是長者，大幅高於過去幾波疫情。

據報下月入境人數上限或提高至1萬

國內解禁，但全面通關仍未有時間表。政府從本月14日起，包括本國人及外國人，每天入境人數上限由5,000人增至7,000人，並將分階段增加人數，據報下月或增至1萬人。已獲核准但仍未入境的外國留學生和技能實習生等約有40萬，政府早前指將以措施優先讓留學生入境。

此外專家預計Omicron 亞型BA.2將成主流，料至4月1日，東京都單日新增病例中Omicron 亞型BA.2將佔82%，全國方面，料至4月第一周，亞型BA.2將佔70%，至5月首周更會升至97%。