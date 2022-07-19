新冠肺炎︱大阪初現BA.2.75變種　東京連續8日逾萬

日本新冠疫情繼續上升，今日(19日)東京都新增的確診數字為11,018宗個案，是連續8日逾萬。至於大阪府今日雖然只有5,019宗個案，但大阪府同樣公布，發現府內首宗的BA.2.75的新型Omicron變種。

由於周一仍是日本的假期，故此今日的確診數字未能完全反映疫情。而東京都今日公布，新增的確診數字為11,018宗，已連續8日確診逾萬，但比上星期少493宗，或與周一仍為假期，檢測數字較低有關。而過去一星期的感染數字為16,146.0，是上星期的180.6%。都內的新冠患者病床，使用率上升至40.5%，而重症病床的使用率亦達11.2%，不過東京都今日未有死亡個案。

至於大阪府就宣布，今日的確診數字為5,019宗，並有3宗的死亡個案，府內的病床使用率上升至37.9%。而在今個月中，府內的其中兩名陽性患者的病毒分析，證實為BA.2.75的新型病毒株，是大阪府內的首宗BA.2.75個案。不過目前未知有關的病毒株的重症比率以致死率會否比其他Omicron病毒為高。

假期外出人數增加

不過雖然第7波的疫情擴大，但在過去3日的假期外出遊玩的人數仍比去年增加。根據日本的手機定位推算，與去年同一假期比較，沖繩縣的那霸機場人數比去年增加逾倍，人數是去年的2.3倍，而東京都羽田機場的國內線客運站，人數亦是去年同一假期的1.7倍。

另外，日本鹽野義製藥宣布，為5至11歲兒童研究的疫苗將開始進行臨床試驗，向48名參與試驗者進行2次的接種，以評估有關疫苗的安全性。而同公司早前已展開對12至20歲人士的疫苗臨床試驗，並將按結果申請批准使用。