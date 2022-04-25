新冠肺炎︱大阪警戒降至黃色　府知事考慮取消密切接觸者隔離

日本疫情繼續緩和，大阪府今日(25日)起將疫情警戒級別下降至黃色，而因為家人感染而被列為密切接觸者的大阪府知事吉村洋文今日亦完成隔離期，並表示計劃取消密切接觸者的隔離措施。

大阪府因應府內而設立的疫情警戒級別，在今日起由紅色轉為黃色，並在大阪的兩大地標通天閣及太陽塔轉為黃燈。而在黃金周的警戒期間結束後，府內的防疫措施將會放寬，當中雖然食肆仍需要限制每個群組的人數，但是府內的長者院舍將重新開放探訪。

另外，大阪府知事吉村洋文的一個星期隔離期滿，今日回歸工作。吉村早前因為家人感染而被列為密切接觸者，需要7日的居家隔壁。吉村今日表示，認為沒有必要在個人仍然健康之下接受隔離，認為有關決定其實壞處多於好處，故考慮取消有關的限制。

全日本新增24839宗

大阪府今日新增的確診個案為963宗，較上一個星期一多12宗，而府內今日沒有新增死亡個案。至於東京都今日新增的確診個案為3,141宗，較上星期一少338宗，已是連續14人新增確診個案較之前一星期下跌。而都內的新冠患者使用病床，使用量跌至24.3%，而重症病床使用率為5.1%，都內新增死亡個案為5宗。

而全日本，今日新增個案為24,839宗，較上星期一多約600宗，是兩星期以來首次全國數字較上一周上升。而全日本今日新增死亡個案為39宗。