新冠肺炎︱岸田文雄拒頒布防感染措施　相隔4天全日本再破5萬宗(更新)

日本新冠疫情在多處有反彈趨勢，第7波疫情似乎正展開。在今日(13日)的國會之上，首相岸田文雄被問到會否就疫情再反彈而再度頒布預防感染蔓延措施時，岸田指目前的病床使用率仍低，加上長者疫苗接種率高，故目前不會頒布。而東京都今日新增8,253宗個案，較上周三輕微下降，而大阪府則繼續有逾5,000宗個案，日本全國今日新增57,758宗，是相隔4日再突破5萬。

岸田文雄今日在國會內，被問到疫情在反彈之勢，會否再度頒布預防感染蔓延措施。他指，雖然整體疫情有上升的傾向，但是在病床使用率及重症病床使用率仍然低下，而且有重症風險的長者，全國已有85%長者完成3針的疫苗接種，而目前也沒有任何的地方申請需要頒布，故現時沒有有關的需要。

4個縣個案創新高

而今日，東京都新增的感染個案為8,253宗，較上星期三少399宗。而都內的新冠患者病床，使用率為26.8%，至於重症患者病床的使用率為8.0%，而都內今日再多5人死亡。不過大阪府就繼續上升，今日新增的個案有5,121宗，已經連續兩日突破5,000宗，較上星期三增加200多宗，而今日亦再多11人死亡。全日本今日新增57,758宗個案，是相隔4日後，再次單日突破5萬宗。而岩手、長野、新潟以及宮崎4縣，今日亦創疫情單日新高，而全日本的死亡個案為67宗。