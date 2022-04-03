新冠肺炎｜恐第7波疫情來臨 日本47個都道府縣中44個新增染疫人數高於前一周

日本上月21日全國解除防疫限制後，Omicron疫情有反彈跡象。在47個都道府縣中，多達44個最近一周新增染疫人數高於前一周，恐有在第6波疫情尚未收歛下就進入第7波之虞。

共同社報道，儘管目前疫情未到急速再擴大的程度，病床充足，但專家仍對第7波疫情可能來臨，提高警戒。

全國周六(2日)單日新增4萬8,825宗確診，較上周同日增加約1,500宗。周日(3日)截至當地時間下午近5時，新增4萬7,345宗確診，多34人死亡。

根據政府本月1日公布的數據，除了富山縣、德島縣及香川縣外，44個都道府縣最近一周新增確診病例均高於前一周，例如鹿兒島縣是上周的1.67倍、佐賀縣是1.66倍、島根縣是1.61倍，均呈現疫情升溫跡象。

東京都醫護人員：第7波疫情已開始

東京都周六新增7,395宗確診，儘管較上月26日的周六減少45宗，但自上月22日解除「防止蔓延等重點措施」之後，最近一周有5日單日新增確診數高於上周同日。周日再多7,899人受感染，較上周同日增加50多人。東京都一處保健所的官員指，「第7波疫情已開始」。

此外，沖繩縣周六新增1,173宗確診，較上周六增加294宗，周日再多1,067宗，較上周日多229宗，連續5天單日逾千確診，也是連續12天高於上周同日。沖繩縣政府傳染病總務課長城間敦說，沖繩本島逐漸出現患者難以住院的情況。

另外，法務大臣古川禎久確診，是繼少子化擔當大臣野田聖子後，日本第二名內閣大臣染疫。