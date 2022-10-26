新冠肺炎｜拜登接種最新款疫苗　籲國民盡快接種

美國總統拜登接種升級版新冠肺炎疫苗加強劑，是第五針新冠病毒疫苗。拜登指，美國有逾100萬人死於新冠，現在可以做很多事情來減少死於這種疾病的人數，包括接種疫苗及治療方法，呼籲美國民眾在即將到來的感恩節之前接種加強針，特別是老年人。

拜登表示，新冠病毒不斷在變化，美國和世界各地都出現了新的變種病毒株，可以看到最近幾週歐洲的病例和住院人數有所增加，且隨著冬季來臨，民眾待在室內時間會更長，新冠病毒疾病、流行性感冒和其他呼吸道疾病傳播速度會更快，疫苗是保護自己最好的方式。

白宮：升級版針對武漢病毒株、 Omicron BA.4 和 BA.5

白宮發言人皮埃爾(Karine Jean-Pierre)表示，這款疫苗和原始版不同之處，在於升級版針對原始武漢病毒株和現在流行的Omicron變種BA.4和BA.5提供防護力。

白宮上周表示，美國只有2,000萬人接種了更新的新冠疫苗加強劑，而每5個老年人中只有1人接種。白宮新冠疫情協調官吉哈(Ashish Jha)稱，絕大多數美國人應該每年注射1次新冠疫苗，並指新冠病毒的傳播可能在冬季加速，疫苗是美國人保護自己的最佳方式。