新冠肺炎｜拜登確診後發片稱感覺良好仍忙於處理公務(有片)

確診感染新冠病毒的美國總統拜登在網上社交平台發放影片，表示自己已接種2劑新冠肺炎疫苗及2針加強劑，現時感覺良好，症狀輕微，仍忙於處理公務。第一夫人吉爾(Jill Biden)檢測呈陰性，副總統賀錦麗(Kamala Harris)被列密切接觸者。

79歲的拜登於影片中表示，他於周五(21日)進行的新冠肺炎病毒檢測呈陽性反應，他已接種2劑新冠肺炎疫苗，以及2針加強劑，他感謝各界關心，指自己現時感覺良好，症狀輕微，仍忙於處理公務。

吉爾檢測呈陰性 副總統列密切接觸者

白宮發言人指，拜登開始服食輝瑞藥廠的口服抗病毒藥物，將在白宮隔離，繼續履行職務。拜登夫人吉爾檢測呈陰性，她正身處密歇根州出席活動，期間一直有戴口罩。賀錦麗周二(19日)見過拜登，被列為密切接觸者，檢測結果陰性，會繼續公務行程。

拜登的醫生透露，拜登周三(20日)晚開始流鼻水、感到疲倦及間中乾咳，晚上睡不著，到第二朝檢測呈陽性，他對上一次在星期二的檢測呈陰性。按疾控中心建議，拜登要隔離5日，並在檢測呈陰性後才可以恢復公開活動。



