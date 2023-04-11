新冠肺炎｜拜登簽法案終止新冠疫情國家衛生緊急狀態

拜登簽署法案，終止美國因應新冠疫情實施的國家衛生緊急狀態。(互聯網)

美國總統拜登周一(10日)宣布，正式結束因應新冠疫情、為美國醫療服務提供極為有力支持的國家衛生緊急狀態。實施緊急狀態3年多來，美國超過100萬人因疫情死亡。

白宮表示，拜登簽署一項國會早前通過的法案，「終止與新冠肺炎疫情相關的國家緊急狀態」。

緊急狀態提供大量經費應對疫情

這項緊急狀態提供大量經費，從2020年1月開始用在新冠病毒檢測、免費疫苗和其他緊急措施等，這些舉措旨在讓國家擺脫在全球蔓延的新冠疫情。

美國南部與墨西哥接壤邊境地區持續有非法移民湧入，情況本已十分緊張，目前無法確知，緊急狀態終止會帶來甚麼影響。美國當局長期以來，一直努力管理非法移民和大量尋求庇護者的流動。

非法移民湧入 政府頭痛

政府實施衛生緊急狀態期間，一項名為《美國法典第42卷》(Title 42 of the United States Code)的條例，對當局要接受非法移民施加嚴格限制。這樣的情況即將結束，這將迫使政府若要避免新湧入移民所帶來的潛在政治破壞力，須採用不同的法律機制。白宮高層官員表示，《美國法典第42卷》有效期「預計將於5月11日屆滿」。

次世代計劃加速治療與疫苗研究

白宮表示，拜登政府正研究下一代疫苗和其他措施，以對抗未來可能出現的變種病毒。政府高層官員說：「次世代計劃(Project NextGen)將藉由公共單位與民營企業合作，來加速簡化下一代疫苗和治療方式的快速開發。」其中，最少50億美元(約390億港元)可用於「幫助促進科學進步」，「領先導致新冠疫情快速演變的病毒」。