新冠肺炎｜新加坡擴大鬆綁 不分地區齊針旅客毋須隔離

新加坡今日宣布進一步鬆綁外國旅客入境限制，無論來自哪一個國家或地區，完成新冠疫苗接種的旅客4月1日(下周五)起入境後毋須做新冠病毒檢測和隔離檢疫，但須在出發前48小時內接受病毒檢測；13歲或以上未接種新冠疫苗人士，除非獲豁免，否則不可入境。若疫情進一步改善，當局或於4月中取消出發前病毒檢測的要求。總理李顯龍稱，新加坡在與病毒共存努力上達到「重大里程碑」，放寬旅遊限制可讓「新加坡與世界再接軌」，對商界特別是旅遊業來說是重要鼓舞，讓新加坡重奪商業和航空樞紐的地位。新加坡去年9月已容許「齊針」旅客免隔離檢疫，但只限來自32個國家和地區的旅客。

下周二撤戶外口罩令 聚會人數增至10人 新加坡國內防疫措施也在下周二大幅放寬，包括聚會人數由5人增至10人，在餐廳只要齊針可10人一台，以及於10時30分後恢復供應酒精飲品，並可恢復現場表演。另外，民眾在戶外地區如巴士站和商店走道等，也可毋須戴口罩；在熟食中心、咖啡店、街市、巴士和列車等室內仍須戴口罩，以及在無戴口罩下須保持１米社交距離。工作場所方面，多達75%在家工作人士可返回工作場所上班，之前限制只可一半人回工作場所；員工也毋須定期做新冠病毒檢測。大型活動及容納逾1,000人的社交場合，可入場人數由五成增至七成五。教會唱歌、公司晚宴和慶祝生日等大型社交聚會也可恢復，但涉及發出聲音活動如唱歌時須戴口罩。