新冠肺炎｜新加坡總統及國會議長確診

新加坡總統哈莉瑪(Halimah Yacob) 的新冠病毒檢測結果呈陽性，出現輕微流感症狀。另外國會議長及一名部長級官員，亦先後確診感染新冠病毒。

哈莉瑪晚上在社交網站發文，表示自己出現輕微流感症狀，她說自己已經接種2劑新冠疫苗及加強劑，希望可以盡快康復，就暫時無法履行公務致歉。

陳川仁指目前身體狀況良好

另外，國會議長陳川仁，以及文化、社區及青年事務部長唐振輝。他們在周一(4日)先後接受新冠病毒測試，結果都呈陽性。

陳川仁上載呈陽性結果的快速檢測棒照片，他表示早前已出現輕微徵狀，但測試結果呈陰性，直至周一出席國會會議前再接受測試時才確診，目前身體狀況良好，他未來兩天會缺席國會的會議。

根據新加坡衞生部門的數據，當地至今累計確診病例超過147萬宗，累計死亡個案有1,419宗。