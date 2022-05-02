新冠肺炎｜新西蘭全面通關 免簽證地區遊客齊針檢測陰性可入境

新西蘭今日全面通關，在新冠肺炎疫情爆發逾兩年來首度撤除餘下大部分入境限制，來自美國、加拿大、英國、日本、南韓和新加坡等約60個免簽證國家和地區的遊客，只要完成新冠疫苗接種，並且在啟程前和抵境後病毒檢測呈陰性便可入境，毋須隔離檢疫。香港持特區護照和英國國民(海外)護照人士可免簽證，但須在網上先申請電子旅遊許可(NZeTA)。來自印度、中國大陸和其他須簽證國家的大部分遊客，則仍不准入境直至10月。今早已分別有來自洛杉磯、三藩市、吉隆坡和新加坡的航班載著旅客抵達奧克蘭國際機場，不少人與長時間無見面的親友擁抱，有人激動落淚。當局稱，今日將有43班國際航班抵達或從奧克蘭起飛，合共約9,000名旅客。