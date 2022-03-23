新冠肺炎｜新西蘭撤疫苗通行證 部分行業毋須強制打針

新西蘭因變種病毒Omicron觸發的新一波疫情料將到頂峰，總理阿德恩今早宣布防疫大鬆綁，4月4日起撤除進入商店和各類處所的疫苗通行證規定，並取消教育、警方及國防部隊的工作人員強制接種新冠疫苗措施，醫療、勞教、長者護理及邊境人員則仍須打針。新措施下，室內聚會人數將不設限，進入商業場所也毋須掃瞄疫情追蹤程式，而款待業及其他場所的限制聚會人數周五起從100人增至200人。

增2萬新確診 新西蘭過去曾採取零確診政策，實施嚴緊的防疫限制。阿德恩表示，新冠疫苗高接種率加上改善高危環境的數據分析，令防疫措施可放寬，而推算認為Omicron疫情會在4月初達頂峰。新西蘭今日有20,087宗新確診、960人住院和新增11人死亡，累計210人染疫死亡。新西蘭官方累計逾50萬宗確診個案，當中幾乎全部都是在爆發Omicron疫情期間錄得，但推算認為新西蘭實際染疫人數或多達170萬人。