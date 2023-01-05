新冠肺炎︱日上皇夫婦上月發燒後證非確診　西日本多縣個案創新高

日本傳媒報道，上月生日的日本上皇明仁，與妻子在上月中出現發燒及咳嗽的症狀。不過之後組檢驗後證實並非感染新冠以及流感，僅是感冒。然而日本的第8波疫情仍然持續，今日（5日）有12個縣錄得疫情以來新高的個案，當中以九州及日本西部地區為主。

日本傳媒今日報道，上皇明仁的親信表示，在明仁上月23日生日的翌日，出現發燒及咳嗽，而上皇后就再早於上月中出現證狀。在經檢測後，證實二人既非感染新冠，亦非受流感感染，只是患上一般感冒，並且已康復，並出席了元旦的祝賀活動。

全日本再多334人死亡

不過日本的新冠疫情仍然高企，今日全日本新增226,904宗個案，比上星期四增加34,841宗。而共有12個縣錄得疫情新高，當中包括九州的鹿兒島、宮崎、大分、熊本及佐賀5個縣，其餘還有四國的香川及愛媛，以及本州西部的山口、岡山及島根縣，均集中在西日本，餘下2個縣則為群馬及岐阜縣。而全日本的死亡個案有334宗，重症患者則比周三再多35人至650人。

東京都今日新增20,735宗個案，比上星期多2,363宗。而東京的新冠病床使用率下跌1.2個百分點至55.3%，而重症病床則上升2.1百分點至36.3%。不過由於日本在新年假期間的檢測人數會下跌，故感染人數會在之後上升。