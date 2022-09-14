新冠肺炎︱日本下周提供Omicron改良疫苗　大阪調低疫情警戒級別

日本厚生勞働省今日(14日)宣布，在下周二(20日)開始，提供可應對Omicron病毒的改良疫苗，並計劃在今年內為相關人士完成接種。而大阪府今日亦公布，調低疫情的警戒級別。

日本厚生勞働省今日與專家委員會進行會議，將會為60歲以上的長者作第四針優先接種，並在10月以後，為12歲以上及已完成兩針疫苗的人士進行接種，並期望可以在今年底前為有意接種人士完成接種。日本在本周承認美國莫德納及輝瑞研發的改良疫苗，並在下周一開始向全國發放改良的疫苗，預計在下月10日，兩藥廠將提供合共約3,300萬劑改良疫苗，預計在10月底可為約6,850萬人完成接種。

東京大阪疫情轉好

另外，日本大阪府公布調低府內的疫情警戒級別，由最高的紅色降至黃色。大阪府政府指，新增感染個案在8月底已經開始有下降的跡象，而至周二府內病床使用率連續7日低於50%，達到調低的標準。而在調低警戒後，禁止長者院舍會面探訪的要求將在明日起獲得解除。而大阪政府仍呼籲為預防出現重症，包括5至11歲的兒童盡快接種疫苗。大阪府今日新增的個案有7,719宗，比上周三少1,881宗，死亡個案為17宗。

東京都政府在周二已決定，在本月26日開始跟隨國家指引，不再公布整體的感染數字。東京都今日新增10,593宗個案，比上周三少2,975宗，連續24日較之前一周下跌。過去7日的平均感染數字為8,960，是上星期的79.0%。都內的病床使用率已跌至35%，而重症病床使用率為24.3%。今日再多16宗死亡個案，年齡40至逾100歲。而日本政府亦宣布停止使用通知感染風險的手機應用程式COCOA。