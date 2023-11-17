新冠肺炎｜日本京大研究：疫苗接種令死亡人數減少90%以上

2019年疫情爆發至今，新冠病毒已造成全球693萬人死亡，但若沒有疫苗恐怕更慘！最新研究指出，日本透過接種新冠疫苗，九個月內感染人數和死亡人數，就減少九成以上。

據日媒報道，日本京都大學教授西浦博研究團隊，最近發表一項最新研究，以日本為例，透過接種新冠疫苗，2021年2月到11月的感染人數和死亡人數，就減少了90%以上。

研究指防止全球近2000萬人喪命

西浦博指出，日本在2021年2月到11月的新冠病毒實際感染人數，約為470萬人，死亡人數約為1萬人；經由他們估算，如果沒有新冠疫苗，那麼感染病毒人數可能飆升至6330萬人，死亡人數則約為36萬人。

日本從2021年2月開始啟動全國新冠疫苗接種。京都大學這次估算中發現，若疫苗開打日期，比實際上早14天，就可以把感染人數和死亡人數控制在一半左右；如果晚14天，那麼感染人數將達到2倍以上，死亡人數約1.5倍。根據第一份大規模的模型研究，新冠疫苗推出後第一年，就成功防止全球近2000萬人喪命。