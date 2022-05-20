新冠肺炎︱日本入境政策將分3級　最低風險可毋須接種疫苗

日本內閣長官松野博一今午會見記者，公布下月放寬入境措施。當中包括將每日入境人數擴大至最多2萬人，同時將宣布按國家或地區的感染比率分為「紅」、「黃」、「藍」3個級別的入境檢疫措施。

松野今日表示，與專家商討後，認為日本國內的疫情在長假期過後，感染情況有繼續回落的傾向。故此將會按計劃放寬入境的限制，並按首相岸田文雄在5月5日在英國的演說，將入境限制放寬至與G7國家看齊。從6月1日起，每日的入境人數由1萬增至2萬，並會按有關國家及地區的疫情流行狀況、對日本流入的可能性以及疫苗的有效能力作綜合判斷，並會分為「紅」、「黃」、「藍」3個級別。

料僅8成入境人士豁免檢疫

其中「紅」的級別，入境日本需要在檢疫設施接受3日的隔離，如果已完成3針疫苗接種，則可以在家中接受隔離。至於「黃」的級別，入境者需要接受檢測以及3日的家中隔離，在第3日的檢測陰性就可以結束隔離。而完成3針疫苗者，就毋須在接受檢測以及在家隔離。而「藍」級別的地區，就不需要進行檢測以及隔離。

松野表示，在新的檢疫政策之下，大約有8成入境人士毋須接受檢測以及接受隔離，而相關的地區及國家，將會在下星期作詳細的公布。日本傳媒報道，「藍」組別的國家及地區，將包括英國及美國等約100個地區及國家，而「黃」組別亦有約100個地區及國家，「紅」組別則只有4個國家。