新冠肺炎︱日本全國增逾20萬確診　大阪呼籲長者避免外出

日本新冠疫情未見頂，今日(27日)全日本新增的個案逾20萬宗，再創新高。而東京都今日的確診數字29,036宗，都內的新冠患者使用病床，使用率突破50%。大阪府今日就確定提升府內的感染警戒至最高的紅色，並呼籲長者避免外出。

東京都今日公布的確診數字達29,036宗，而過去7日的平均數字則為30,100宗，同時都內再多6名70至90多歲的長者確診離世。都內的新冠病床，使用率再上升0.9個百分點至50.5%，而重症病床的使用率亦上升0.7個百分點至20.5%。都政府方面指出，需要入院的人數逐漸增加，預計病床的使用率仍會上升，然而都內的重症患者仍維持在低水平。

而今日全日本的新增個案達209,658宗，是日本相隔4日之後，再創疫情新高，也是日本首次單日突破20萬確診。全日本更有25個道府縣創疫悄新高，當中包括琦玉、神奈川以及兵庫縣的單日確診超過1萬人，當中兵庫是首次破萬。大阪府今日公布，將府內的感染警戒再度提升至紅色的最高級別，府內的新冠病床使用率已上升至52%。而大阪同時呼籲，府內的長者在沒有必要情況下避免外出，同時與長者同居的家人，亦應該避免有高感染風險的行動。有關的警告將會維持一個月至8月27日。

秋冬憂新冠流感同爆發

日本傳染病學會今日舉行記者會，表示擔心在今年的秋季至冬季期間，可能同時爆發流行性感冒及新冠，呼籲公眾盡快接種流行性感冒疫苗，特別是長者、兒童以及有長期病患的人士。