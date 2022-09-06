新冠肺炎︱日本全國月底統一簡化公布確診數　東京新增個案再少於1萬

日本首相岸田文雄在上月曾表示，交由各地方政府決定是否繼續公布確診人數。然而至今只有4個縣決定執行，亦有知事批評有關決定應由政府統一，而岸田文雄在今日(6日)的記者會上表示，由本月26日起，全國將統一簡化公布疫情數字。而東京都今日新增9,486宗個案，連續兩日少於1萬宗。

岸田文雄在上月公布，交由各都道府縣政府自行決定是否繼續公布確診數字之後，不少的地方政府拒絕跟隨，並指有關數字可以幫助了解疫情走向，而政府則認為只公布對高危群組有關的數據，可以更有效利用醫療設施。而目前，就只有包括宮城在內的4個縣，跟隨有關做法，包括東京都等的主要地方政府仍繼續統計整體數字。而岸田今日表示，將在26日起簡化有關數字的方式。

確診者檢疫時間縮減

另外，岸田又宣布縮短確診者的檢疫期，由有病徵者需要在家中接受10日的檢疫，以及沒有病徵亦要接受7日的檢疫，縮短為有病徵者檢疫7日，沒有病徵則檢疫5日。岸田指，有關決定是考慮社會經濟活動與抗疫可以並行。

東京都今日就公布，新增的確診數字為9,486宗，比上周二少4,733宗，是相隔兩個月來，再次在周二少於1萬宗個案，也是連續3日錄得少於1萬宗。同時亦是連續16日錄得比前一周下跌。不過由於新學期開始，當局仍擔心疫情會在學生層面傳播。東京都的死亡人數為27宗，而截至今午，都內的新冠病床使用率已跌至42.9%，而重症患者的病床使用率為25.5%。