新冠肺炎︱日本全國確診再破頂　單日增逾19.5萬個案

日本新冠疫情在本周初3日連假期結束之後，確診數字連續3日創疫情新高，今日(22日)全日本新增個案逾19.5萬宗。當中東京都錄得34,995宗，亦是疫情以來最高。

日本東京都今日公布，新增34,995宗個案，比起昨日的3.1萬宗再創新高，已連續兩日突破3萬。比上周五亦多逾萬宗。而20多歲的年齡層仍是最多的群組，佔7,235宗，20至39歲的年齡層共佔確診個案的三份之一。東京都內的新冠患者病床使用率仍為44.7%，不過重症患者病床已達16.0%，同時今日有7人死亡，當中包括有20多歲的患者。

日本厚生勞働省在今日的記者會表示，目前的確診者的密切接觸者，隔離期原則上由7日縮減至5日，只要連續2日的檢測出現陰性，在接觸翌日起，最短可以在第3日解除隔離。當局解釋，指目前BA.5的病毒株正成為主流，令到工作場所缺勤情況增加，有關決定是為免對維持社會的經濟活動出現困難。

秋季將展開第5針接種

至於有關於疫苗，厚生勞働省指預計針對Omicron變種病毒的改良疫苗可以在秋季推出，並計劃會對已接種4針的長者接種第5針疫苗。當局指，第4針疫苗從今年5月開始接種，因此至秋季的保護效果將下跌，而且現時的疫苗亦將Omicron的防護能力不足。故預定將會為長者接種改良的第5針疫苗。現時日本只有為60歲以上的長者接種第4針，以及開始為長者院舍及醫療設施員工接種第4針疫苗。

日本全國今日新增195,160宗個案，已是全日本連續3日突破疫情新高。而包括北海道、埼玉、東京、兵庫、福岡等，全國有22個都道府縣疫情創新高。全國新增死亡個案為55人，不過全日本的重症患者，至昨日僅新增2人至191人。

內閣官房長官松野博一在今日記者會表示，日本政府下周一(25日)將派遣3名職員到醫療設施狀況嚴峻的沖繩縣，松野指：「沖繩縣感染狀況嚴峻，需要派出護士到當地協調。」